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Окупанти хочуть приховати втрати своїх кораблів у Чорному морі: зафарбовують бортові номери

Фото: окупанти намагаються приховати втрати кораблів у Чорному морі (t me nexta live)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Росія намагається приховати реальні втрати своїх бойових кораблів у Чорному морі. Окупанти почали зафарбовувати бортові номери.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг радника глави Офісу президента України Олексія Арестовича.

"Бойові кораблі Російської Федерації, які діють в басейні Чорного моря, почали зафарбовувати бортові номери. Тому що хочуть приховати втрати, які вони несуть", - сказав Арестович.

За його словами, це не потоплені кораблі, але точно пошкоджені. Він додав, що Військово морські сили України б'ють російський військовий флот.

За даними Генштабу ЗСУ на ранок 10 квітня, з початку війни в Україні окупанти втратили 7 бойових кораблів і катерів.

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