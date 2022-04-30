Оккупанты так хотят сбежать с войны в Украине, что готовы забивать себе в тело осколки, - СБУ

Оккупанты за "ранение" надеются еще и на денежную компенсацию от РФ.

"Я думаю е*нуть о какой-то угол себе руку и поехать... Сказать, что мне обломком перебило ее. И домой поехать, нах*й, с тремя лямами... Или загнать себе самому в ногу обломок, молотком забить?"- советуется один из оккупантов со своей девушкой.

Та отвечает, что было бы лучше выстрелить себе в ногу. Однако путинский вояка, очевидно, уже досконально изучил этот вопрос. Он ответил, что "Так не пройдет. Это самострел будет, так нельзя!"

СБУ сообщает, что такие "герои" способны лишь издеваться над мирным населением. А когда оккупанты сталкиваются в бою с украинскими военными, то хотят как можно быстрее убежать в Россию.