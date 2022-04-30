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Окупанти так хочуть втекти з війни в Україні, що готові забивати собі в тіло осколки, - СБУ

Російські військові (facebook.com.mod.mil.rus)
Автор: Тетяна Самарук

Служба безпеки України опублікувала опублікувала розмову окупанта, де він заявляє, що хоче отримати поранення, аби тільки втекти з війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

Окупанти за "поранення" сподіваються ще й на грошову компенсацію від РФ.

"Я думаю й**нути об якийсь кут собі руку і поїхати... Сказати, що мені уламком перебило її. І додому поїхати, нах*й, із трьома лямами... Або загнати собі самому в ногу уламок, молотком забити?" - радиться один з окупантів зі своєю дівчиною.

Та відповідає, що було б краще вистрілити собі в ногу. Однак путінський вояка, вочевидь, уже досконально вивчив це питання. Він відповів, що "Так не пройде. Це самостріл буде, так не можна!"

СБУ повідомляє, що такі "герої" здатні лише знущатися над мирним населенням. А коли ж окупанти стикаються в бою з українськими військовими, то хочуть якнайшвидше втекти до Росії.

Раніше ми повідомляли, що СБУ зловила РФ на черговій брехні, перехопивши розмову окупанта про реальні втрати.

Також ми писали, що СБУ опублікувала нову розмову ворога, де з'ясувалося, що Росія набирає в свою армію прихильників нацизму.

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