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Оккупанты хотят подорвать заминированную Запорожскую АЭС

Фото: Запорожская АЭС (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Кремль не скрывает своих планов про возможный подрыв Запорожской АЭС. Раньше они заминировали станцию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Энергоатом.

"Как вы знаете, мы заминировали все важные объекты Запорожской атомной станции. И мы не скрываем этого от врага. Мы их предупредили. Враг знает, что станция будет или русской, или ничьей", - цитирует "Энергоатом" слова российского оккупанта, генерал-майора Валерия Васильева во время обращения к российским захватчикам.

Напомним, 5 августа оккупанты дважды обстреляли ЗАЭС. Появилась угроза распыления радиоактивных веществ.

Владимир Зеленский назвал такие действия РФ террором и призвал ввести санкции против "Росатома".

ЕС также осудил обстрелы ЗАЭС и призвал Россию пропустить на станцию экспертов МАГАТЭ.

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Запорожская АЭС