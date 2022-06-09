Оккупанты хотят "почистить" Мариуполь от снарядов, выпустив пленных на минные поля, - СБУ

Оккупанты рассматривают способ "разминировать" Мариуполь, выпустив пленных украинцев на минные поля. Для этого даже выдумали новый термин - "разминирование естественным путем".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на новый перехват СБУ разговоров оккупантов.

"Обсуждался, вроде бы, момент: в помощь вам или городу Мариуполю на разминирование естественным путем, либо на окопы хотят определить задержанных с Мелитополя", - говорит своему коллеге военнослужащий ФСБ РФ с позывным "Каспий".

Он уверяет, что это уже согласовано с местными коллаборантами, выполняющими роль оккупационных властей: "Тор" (сотрудник ФСБ РФ) мне сообщил, что от тебя шла инициатива… наше руководство продублировало коменданту области, все в курсе. Главное - механизм продумать".