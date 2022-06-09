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Окупанти хочуть "почистити" Маріуполь від снарядів, випустивши полонених на мінні поля, - СБУ

Фото: СБУ (ssu.gov.ua)
Автор: Наталія Гурковська

Окупанти розглядають спосіб "розмінувати" Маріуполь, випустивши полонених українців на мінні поля. Для цього навіть придумали новий термін - "разминирование естественным путем".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на нове перехоплення СБУ розмов окупантів.

"Обсуждался, вроде бы, момент: в помощь вам или городу Мариуполю на разминирование естественным путем, либо на окопы хотят определить задержанных с Мелитополя", - говорить своєму колезі військовослужбовець ФСБ РФ з позивним "Каспій".

Він запевняє, що це вже погоджено з місцевими колаборантами, які виконують роль окупаційної влади: "Тор" (співробітник ФСБ РФ) мне сообщил, что от тебя шла инициатива… наше руководство продублировало коменданту области, все все в курсе. Главное - механизм продумать".

Як повідомлялося раніше, СБУ опублікувала нову розмову окупантів, у якій з'ясувалося, що вони вбивають українських матерів на очах у дітей.

Крім того, дружина одного з російських окупантів, що знаходиться на позиціях під Харковом, дозволила своєму чоловіку вбивати та катувати українських дітей. Їй не сподобалось, що діти з України, яких насильно вивезли до РФ, не захотіли малювати символіку до "Дня победы".

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Маріуполь