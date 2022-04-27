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Оккупанты хотят отрезать часть Одесской области и создать напряженность, - глава ОВА

Максим Марченко (v_variant)
Автор: Татьяна Самарук

Российские войска нанесли ракетный удар по мосту через Белгород-Днестровский лиман в Одесской области. Своими действиями оккупанты пытаются отрезать часть области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Одесской ОВА Максима Марченко.

Отмечается, что одна из трех вражеских целей попала в мост через Белгород-Днестровский лиман, другая упала неподалеку, а третья упала в воду. К счастью, пострадавших нет.

"Своими действиями враг предоставляется отрезать часть Одесской области и создать напряженность на фоне событий в Приднестровье. Прошу не поддаваться ни на какие возможные провокации россиян и попытки запугать жителей Одесской области подобными террористическими актами", - написал председатель ОВА.

По словам Марченко, ведутся ремонтные работы железнодорожного полотна. Сейчас движение транспорта через мост уже восстановлено и осуществляется по одной полосе в обе стороны

"Обращают ко всем, кто сегодня опубликовал фото попадания ракеты в мост. Подумайте над тем, кому вы этим помогаете и какие у этого будут последствия", - добавил Марченко.

Ранее мы сообщали, что русские войска нанесли повторный удар по мосту через Днестровский лиман.

Напомним, война РФ против Украины продолжается 63-й день. Все подробности читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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