Оккупанты хотят отрезать часть Одесской области и создать напряженность, - глава ОВА

Отмечается, что одна из трех вражеских целей попала в мост через Белгород-Днестровский лиман, другая упала неподалеку, а третья упала в воду. К счастью, пострадавших нет.

"Своими действиями враг предоставляется отрезать часть Одесской области и создать напряженность на фоне событий в Приднестровье. Прошу не поддаваться ни на какие возможные провокации россиян и попытки запугать жителей Одесской области подобными террористическими актами", - написал председатель ОВА.

По словам Марченко, ведутся ремонтные работы железнодорожного полотна. Сейчас движение транспорта через мост уже восстановлено и осуществляется по одной полосе в обе стороны

"Обращают ко всем, кто сегодня опубликовал фото попадания ракеты в мост. Подумайте над тем, кому вы этим помогаете и какие у этого будут последствия", - добавил Марченко.