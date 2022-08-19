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Оккупанты ограничили доступ персонала к ЗАЭС. Хотят отключить от Украины

Фото: россияне хотят отключить ЗАЭС от украинской энергосистемы (facebook com rostinfocom)
Автор: Наталья Юрченко

Российские оккупанты готовят масштабную провокацию на Запорожской атомной станции. Они хотят отключить ЗАЭС от энергосистемы Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Энергоатом.

Сегодня оккупанты ограничили доступ сотрудников к станции. На площадку пропустили только оперативный персонал, который обеспечивает работу энергоблоков. Вероятно, это связано с подготовкой к провокации.

"Есть информация, что российские оккупационные силы в ближайшее время планируют остановить работающие энергоблоки и отключить их от линий связи выдачи мощности в украинскую энергосистему", - говорится в сообщении.

По данным Энергоатома, российские военные ищут поставщиков дизеля для генераторов, которые должны включиться после остановки энергоблоков. Также они необходимы для систем охлаждения ядерного топлива.

Вчера, 18 августа, в Энергодар прибыла съемочная группа пропагандистов. Они провели с ФСБ совещание в гостинице "Алиса". Ночью оккупанты снова обстреляли станцию. Под вражеские снаряды попал учебно-тренировочный центр станции. Обстрелы велись с автовокзала и сбросного канала.

"Оккупанты делают это для создания "яркой" картинки в пропагандистских СМИ, чтобы обвинить ВСУ в этих обстрелах", - добавили в Энергоатоме.

Напомним, ранее Россия угрожала остановить Запорожскую АЭС.

Военная разведка заявила, что оккупанты готовят возможный теракт на территории Запорожской АЭС.

Позже ГУР обнародовало дополнительные доказательства о подготовке россиян к теракту на ЗАЭС.

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Запорожская АЭСЭнергоатомВойна в Украине