Окупанти обмежили доступ персоналу до ЗАЕС. Хочуть відключити від України

Сьогодні окупанти обмежили доступ робітників до станції. На майданчик пропустили лише оперативний персонал, який забезпечує роботу енергоблоків. Ймовірно, це пов'язано з підготовкою до провокації.

"Є інформація, що російські окупаційні сили найближчим часом планують зупинити працюючі енергоблоки та відключити їх від ліній зв'язку видачі потужності в українську енергосистему", - йдеться у повідомленні.

За даними Енергоатома, російські військові шукають постачальників дизелю для генераторів, які мають ввімкнутися після зупинки енергоблоків. Також вони необхідні для систем охолодження ядерного палива.

Вчора, 18 серпня, до Енергодару прибула знімальна група пропагандистів. Вони провели з ФСБ нараду у готелі "Аліса". Вночі окупанти знову обстріляли станцію. Під ворожі снаряди потрапив навчально-тренувальний центр станції. Обстріли велися з автовокзалу та скидного каналу.

"Окупанти роблять це для створення "яскравої" картинки у пропагандистських ЗМІ, щоб звинуватити ЗСУ в цих обстрілах", - додали в Енергоатомі.