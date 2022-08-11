Окупанти хочуть "мобілізувати" ще 8 тисяч мешканців ОРЛО, - Генштаб

Росія продовжує примусову "мобілізацію" на тимчасово окупованих територіях України. Планує "призвати" 8 тисяч чоловіків в ОРЛО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова заступника начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексія Громова під час брифінгу.

З метою комплектування підрозділів мобілізаційного резерву 2 АК російських окупаційних військ, Росія готує нову хвилю примусової "мобілізації" в ОРЛО. "За наявними даними російська окупаційна адміністрація планує призвати під час поточної хвилі "мобілізації" 8 тисяч осіб. Це фактично населення невеликого районного центру", - заявив Громов.