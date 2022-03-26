Оккупанты хотят активизировать деятельность ДРГ в Киеве. Оперативная информация от Генштаба

Противник на отдельных направлениях безуспешно продолжает попытки штурмов, совершает авианалеты и тщетно пытается нанести огненное поражение подразделениям ВСУ.

С целью восстановления боеспособности своих подразделений, пополнения боеприпасов и горюче-смазочных материалов, враг из-за нехватки квалифицированных кадров проводит комплектование личным составом с низкими моральными качествами и лицами склонными к злоупотреблению наркотическими веществами и алкоголем, рассказали в Генштабе.

Оккупанты развернули практически все подразделений Росгвардии с оккупированных Крыма и отдельных районов Херсонской, Запорожской и Донецкой областей, чтобы пытаться подавить сопротивления жителей Херсона, Геническа, Бердянска и в отдельных районах Мариуполя.

"Оккупанты пытаются активизировать деятельность диверсионно-разведывательных групп на территории Киева с целью дестабилизации общественно-политической обстановки, нарушения системы государственного и военного управления", - говорится в сообщении.

Украинская группировка сил обороны продолжает вести оборонную операцию на определенных направлениях, проводит стабилизационную операцию, выполняет задачи территориальной обороны.

Так, защитники Киева держат оборонные рубежи и продолжают отражать наступления противника, наносят ему огневые поражения.

На Донецком и Луганском направлениях группировкой ООС отражены все вражеские атаки и нанесены существенные потери российским захватчикам.

Так, ВСУ уничтожили 8 танков, 17 единиц бронированной и 11 единиц автомобильной техники противника. Потери захватчиков в живой силе составили около 170 человек. Подразделениями противовоздушной обороны были сбиты 3 самолета и 3 БПЛА врага.

"Группировка Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины за предыдущие сутки уничтожила 12 воздушных целей врага (3 самолета, 3 БПЛА, вертолет и 5 крылатых ракет). Ударная авиация Воздушных Сил под прикрытием истребителей нанесла сокрушительные ракетно-бомбовые удары по колоннам техники и скоплениям войск оккупантов", - говорится в сводке.