Окупанти хочуть активізувати діяльність ДРГ у Києві. Оперативна інформація від Генштабу

Противник на окремих напрямках без успіху продовжує спроби штурмів, здійснює авіанальоти та марно намагається завдати вогняної поразки підрозділам ЗСУ.

З метою відновлення боєздатності своїх підрозділів, поповнення боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів, ворог через брак кваліфікованих кадрів проводить комплектування особовим складом з низькими моральними якостями та особами схильними до зловживання наркотичними речовинами та алкоголем, розповіли в Генштабі.

Окупанти розгорнули практично всі підрозділи Росгвардії з окупованих Криму та окремих районів Херсонської, Запорізької та Донецької областей, щоб намагатися придушити опір жителів Херсона, Генічеська, Бердянська та в окремих районах Маріуполя.

"Окупанти намагаються активізувати діяльність диверсійно-розвідувальних груп на території Києва з метою дестабілізації суспільно-політичної обстановки, порушення системи державного та військового управління", - йдеться в повідомленні.

Українське угруповання сил оборони продовжує вести оборонну операцію на певних напрямках, проводить стабілізаційну операцію, виконує завдання територіальної оборони.

Так, захисники Києва тримають оборонні рубежі та продовжують відбивати наступ противника, завдають йому вогневі ураження.

На Донецькому та Луганському напрямках угрупованням ООС відбиті всі ворожі атаки та завдано істотних втрат російським загарбникам.

Так, ЗСУ знищили 8 танків, 17 одиниць броньованої та 11 одиниць автомобільної техніки противника. Втрати загарбників у живій силі склали близько 170 осіб. Підрозділами протиповітряної оборони були збиті 3 літаки і 3 БПЛА ворога.

"Угруповання Повітряних Сил Збройних Сил України за попередню добу знищило 12 повітряних цілей ворога (3 літаки, 3 БПЛА, вертоліт та 5 крилатих ракет). Ударна авіація Повітряних Сил під прикриттям винищувачів завдала нищівних ракетно-бомбових ударів по колонах техніки та скупченнях військ окупантів", - йдеться у зведенні.