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Оккупанты хотели убить как можно больше людей даже после отступления, - Зеленский

Новина українською →
Вторник 12 апреля 2022 00:31
Оккупанты хотели убить как можно больше людей даже после отступления, - Зеленский Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Роман Мирончук

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о том, что в северных районах Украины продолжаются работы по разминированию. Российские войска оставили после себя десятки, если не сотни тысяч взрывоопасных предметов, которые не взорвались.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Зеленского во время ночного обращения.

Глава государства отметил, что каждый день обезвреживаются по несколько тысяча таких предметов. Оккупанты оставили мины везде, в домах, на улицах, полях и машинах.

Зеленский отметил, что российские военные делали все для того, чтобы возвращение украинцев домой было небезопасным.

"Украина - одна из самых загрязненных минами стран мира. Я считаю, что это должно рассматриваться как военное преступление. Они хотели убить как можно больше людей даже после отступления. Без соответствующих приказов они бы этого не делали", - заявил президент.

Напомним, министр внутренних дел Денис Монастырский рассказал, что оккупанты ставили растяжки даже в стиральных машинах.

Ранее глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий заявил о том, что в Тростянце российские войска заминировали кладбище.

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