Окупанти хотіли вбити якомога більше людей навіть після відступу, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський розповів про те, що в північних районах України тривають роботи з розмінування. Російські війська залишили після себе десятки, якщо не сотні тисяч вибухонебезпечних предметів, які не вибухнули.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Зеленського під час нічного звернення.

Глава держави зазначив, що щодня знешкоджуються по кілька тисяча таких предметів. Окупанти залишили міни скрізь, в будинках, на вулицях, полях і машинах.

Зеленський зазначив, що російські військові робили все для того, щоб повернення українців додому було небезпечним.

"Україна - одна з найбільш забруднених мінами країн світу. Я вважаю, що це має розглядатися як військовий злочин. Вони хотіли вбити якомога більше людей навіть після відступу. Без відповідних наказів вони б цього не робили", - заявив президент.