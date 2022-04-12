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Окупанти хотіли вбити якомога більше людей навіть після відступу, - Зеленський

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Вівторок 12 квітня 2022 00:31
Окупанти хотіли вбити якомога більше людей навіть після відступу, - Зеленський Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Роман Мирончук

Президент України Володимир Зеленський розповів про те, що в північних районах України тривають роботи з розмінування. Російські війська залишили після себе десятки, якщо не сотні тисяч вибухонебезпечних предметів, які не вибухнули.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Зеленського під час нічного звернення.

Глава держави зазначив, що щодня знешкоджуються по кілька тисяча таких предметів. Окупанти залишили міни скрізь, в будинках, на вулицях, полях і машинах.

Зеленський зазначив, що російські військові робили все для того, щоб повернення українців додому було небезпечним.

"Україна - одна з найбільш забруднених мінами країн світу. Я вважаю, що це має розглядатися як військовий злочин. Вони хотіли вбити якомога більше людей навіть після відступу. Без відповідних наказів вони б цього не робили", - заявив президент.

Нагадаємо, міністр внутрішніх справ Денис Монастирський розповів, що окупанти ставили розтяжки навіть у пральних машинах.

Раніше глава Сумської ОВА Дмитро Живицький заявив про те, що у Тростянці російські війська замінували кладовище.

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