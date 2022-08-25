Оккупанты в Херсонской области похитили супружескую пару за проукраинскую позицию

В поселке Новая Маячка Херсонской области российские военные за проукраинскую позицию похитили супругов, а в Херсоне – местного жителя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Херсонской области.

"В Новой Маячке исчезли местные супруги. По предварительной информации, мужчину и женщину за их проукраинскую позицию похитили военнослужащие России", - говорится в сообщении.

По данным полиции, оккупанты обвиняют супругов в причастности к "группировке нацистов". В настоящее время их местонахождение неизвестно.

Кроме того, представители силовых структур РФ похитили 58-летнего мужчину, которого вывезли в неизвестном направлении. Херсонцы могут незаконно содержаться в СИЗО города Симферополь.