Оккупанты в Херсонской области похитили супружескую пару за проукраинскую позицию

В поселке Новая Маячка Херсонской области российские военные за проукраинскую позицию похитили супругов, а в Херсоне – местного жителя.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Херсонской области.
"В Новой Маячке исчезли местные супруги. По предварительной информации, мужчину и женщину за их проукраинскую позицию похитили военнослужащие России", - говорится в сообщении.
По данным полиции, оккупанты обвиняют супругов в причастности к "группировке нацистов". В настоящее время их местонахождение неизвестно.
Кроме того, представители силовых структур РФ похитили 58-летнего мужчину, которого вывезли в неизвестном направлении. Херсонцы могут незаконно содержаться в СИЗО города Симферополь.
Ранее сообщалось, что в Херсоне в пятницу 19 августа оккупанты отключали мобильную связь. Исчезновение мобильной связи и интернета местных провайдеров объяснили возможным перемещением российской техники.
Также мы писали, что большинство представителей военного командования россиян уехало из Херсона. Это связывают с уничтожением всех мостовых переправ из Херсона через Днепр.
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