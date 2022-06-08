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Окупанти в Херсонській області готуються святкувати день Росії за відсутності прихильників

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Херсонська область, Середа 08 червня 2022 02:56
Окупанти в Херсонській області готуються святкувати день Росії за відсутності прихильників Фото: окупанти в Херсонській області готуються святкувати день Росії (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Окупанти в Херсонській області приступили до підготовки до святкування Дня Росії. При цьому прихильників серед населення загарбники не мають.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Південь".

Відзначається, що Херсон регулярно покривають проукраїнські та антиокупаційні листівки, всюди з'являються державні прапори України.

"У самому тимчасово окупованому Херсоні так звана адміністрація готова платити за отримання російського паспорта і підтримку референдуму, проте прихильників серед населення майже немає", - йдеться в повідомленні.

Крім того, в Бериславському районі Херсонської області важка ситуація через неможливість доставити туди гуманітарні вантажі.

Відзначається, що на захисті південних рубежів українські військові завдали 4 удари по скупченню сил ворога, знищивши російську техніку і склад боєприпасів.

Нагадаємо, в окупованому Херсоні стався вибух у кафе. Російські ЗМІ заявили про інцидент біля так званої "адміністрації" колаборантів.

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Херсонская область
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