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Оккупанты под Херсоном создают иллюзию накопления сил, - Гуменюк

Фото: российские войска пытаются запугать ВСУ (GettyImages)
Автор: Артем Горовенко

Российские войска под Херсоном маневрами техники пытаются создать иллюзию накопления сил.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальницы объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Натальи Гуменюк на телемарафоне.

По ее словам, противник сейчас проводит маневры техникой.

"Это информационная война. Перемещение техники создает иллюзию того, что она накапливается, что ее становится больше. Заехали в одну деревню, в другую, якобы техники стало больше. Но нет, перемещается уже завезенная техника, она отслеживается, и мы ее найдем, можете быть спокойными", - добавила она.

Напомним, ранее сообщалось, что ВСУ ударили по двум контрольно-наблюдательным пунктам россиян в Херсонской области. В оперативном командовании "Юг" говорят о ликвидации не менее 11 россиян.

До этого украинские войска ударили по складам под Чернобаевкой и российским средствам ПВО в Херсоне.

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ХерсонВойна России против Украины