Окупанти під Херсоном створюють ілюзію накопичення сил, - Гуменюк

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальниці об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталії Гуменюк на телемарафоні.

"Це інформаційна війна. Переміщення техніки створює ілюзію того, що вона накопичується, що її стає більше. Заїхали в одне село, в інше, нібито техніки стало більше. Але ні, переміщається вже завезена техніка, вона відстежується, і ми її знайдемо, можете бути спокійними", - додала вона.

За її словами, противник зараз проводить маневри технікою.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ЗСУ вдарили по двох контрольно-спостережних пунктах росіян в Херсонській області. В оперативному командуванні "Південь" говорять про ліквідацію не менше 11 росіян.

До цього українські війська вдарили по складах під Чорнобаївкою та російським засобам ППО в Херсоні.

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