Оккупанты под Херсоном создают иллюзию накопления сил, - Гуменюк

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальницы объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Натальи Гуменюк на телемарафоне.

"Это информационная война. Перемещение техники создает иллюзию того, что она накапливается, что ее становится больше. Заехали в одну деревню, в другую, якобы техники стало больше. Но нет, перемещается уже завезенная техника, она отслеживается, и мы ее найдем, можете быть спокойными", - добавила она.

По ее словам, противник сейчас проводит маневры техникой.

Напомним, ранее сообщалось, что ВСУ ударили по двум контрольно-наблюдательным пунктам россиян в Херсонской области. В оперативном командовании "Юг" говорят о ликвидации не менее 11 россиян.

До этого украинские войска ударили по складам под Чернобаевкой и российским средствам ПВО в Херсоне.

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