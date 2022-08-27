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Окупанти під Херсоном створюють ілюзію накопичення сил, - Гуменюк

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Херсон, Субота 27 серпня 2022 19:05
Окупанти під Херсоном створюють ілюзію накопичення сил, - Гуменюк Фото: російські війська намагаються залякати ЗСУ (GettyImages)
Автор: Артем Горовенко

Російські війська під Херсоном маневрами техніки намагаються створити ілюзію накопичення сил.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальниці об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталії Гуменюк на телемарафоні.

За її словами, противник зараз проводить маневри технікою.

"Це інформаційна війна. Переміщення техніки створює ілюзію того, що вона накопичується, що її стає більше. Заїхали в одне село, в інше, нібито техніки стало більше. Але ні, переміщається вже завезена техніка, вона відстежується, і ми її знайдемо, можете бути спокійними", - додала вона.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ЗСУ вдарили по двох контрольно-спостережних пунктах росіян в Херсонській області. В оперативному командуванні "Південь" говорять про ліквідацію не менше 11 росіян.

До цього українські війська вдарили по складах під Чорнобаївкою та російським засобам ППО в Херсоні.

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