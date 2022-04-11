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Оккупанты в Херсоне уничтожили мемориал "Слава Украине"

Фото: уничтоженный мемориал в Херсоне (most.ks.ua)
Автор: Юлия Бойко

Российские оккупанты в Херсоне уничтожили мемориал "Слава Украине" на улице Перекопской. А также поснимали борды с лозунгами о том, что Херсон - это Украина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook депутат Херсонского областного совета Сергея Хланя.

"Вчера в Херсоне оккупанты поиздевались над мемориалом "Слава Украине", что на Перекопской. Рашисты сорвали портреты наших героев Небесной сотни и погибших участников российско-украинской войны. Снесли флаг. По городу сняли борды, что "Херсон - это Украина". У россиян нет ни уважения к мертвым, ни каким-либо человеческим ценностям", - отметил он.

Напомним, ранее сообщалось, что российские оккупанты в Херсонской области пытаются вернуть утраченные позиции.

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