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Окупанти в Херсоні знищили меморіал "Слава Україні"

Фото: знищений меморіал у Херсоні (most.ks.ua)
Автор: Юлія Бойко

Російські окупанти в Херсоні знищили меморіал "Слава Україні" на вулиці Перекопській. А також познімали борди з гаслами про те, що Херсон - це Україна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook депутат Херсонської обласної ради Сергія Хланя.

"Вчора в Херсоні окупанти познущалися над меморіалом "Слава Україні", що на Перекопській. Рашисти зірвали портрети наших героїв Небесної сотні та загиблих учасників російсько-української війни. Знесли прапор. По місту зняли борди, що "Херсон - це Україна". У росіян немає ні поваги до мертвих, ні будь-яких людських цінностей", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські окупанти в Херсонській області намагаються повернути втрачені позиції.

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ХерсонВійна Росії проти України