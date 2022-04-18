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Оккупанты из "Градов" атаковали город и село в Запорожской области: ранен ребенок

Фото: оккупанты из "Градов" атаковали город и село в Запорожской области (facebook.com)
Автор: Мария Кучерявец

Российские оккупанты обстреляли город Орехов и село Преображенка в Запорожской области. Повреждена гражданская инфраструктура, дома, среди раненых 14-летний ребенок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.

"18 апреля военнослужащие страны-агрессора с применением реактивных систем залпового огня "Град" и артиллерийских средств поражения в очередной раз обстреляли город Орехов и село Преображенка Пологовского района", - говорится в сообщении.

По данным правоохранителей, вражеской атакой поражены дома мирного населения и объекты гражданской инфраструктуры. Среди пострадавших есть ребенок. Сейчас 14-летняя девочка с телесными повреждениями доставлена в больницу.

Начато уголовные производства по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Напомним, ранее стало известно, что в Гуляйполе оккупанты фосфорными бомбами разрушают дома и инфраструктуру.

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