В Гуляйполе оккупанты фосфорными бомбами разрушают дома и инфраструктуру

Гуляйполе и окрестности города ежедневно подвергаются массированным обстрелам российскими оккупантами. Особенно напряженными на "Махновской дуге" оказались выходные.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный канал Запорожской ОВА в Telegram.

Областное руководство заявило об активных боевых действиях в Гуляйполе. Город ежедневно обстреливают войска РФ.

"При этом обстреливают не только из стрелкового оружия, но и запрещенными фосфорными бомбами. Разрушены жилые дома, объекты социальной сферы", – говорится в сообщении.

В частности, накануне в частный сектор "прилетела" крылатая ракета. В результате удара ранения получил пожилой мужчина, а несколько домов получили значительные разрушения.