В Гуляйполе оккупанты фосфорными бомбами разрушают дома и инфраструктуру
Гуляйполе и окрестности города ежедневно подвергаются массированным обстрелам российскими оккупантами. Особенно напряженными на "Махновской дуге" оказались выходные.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный канал Запорожской ОВА в Telegram.
Областное руководство заявило об активных боевых действиях в Гуляйполе. Город ежедневно обстреливают войска РФ.
"При этом обстреливают не только из стрелкового оружия, но и запрещенными фосфорными бомбами. Разрушены жилые дома, объекты социальной сферы", – говорится в сообщении.
В частности, накануне в частный сектор "прилетела" крылатая ракета. В результате удара ранения получил пожилой мужчина, а несколько домов получили значительные разрушения.
Напомним, что Украина призвала РФ открыть гуманитарный коридор из Мариуполя в Бердянск.
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