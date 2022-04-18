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В Гуляйполе оккупанты фосфорными бомбами разрушают дома и инфраструктуру

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Запорожская область, Понедельник 18 апреля 2022 15:54
В Гуляйполе оккупанты фосфорными бомбами разрушают дома и инфраструктуру Фото: Последствия обстрелов в Гуляйполе (facebook.com/gylyajpole.city)
Автор: Антон Федорцив

Гуляйполе и окрестности города ежедневно подвергаются массированным обстрелам российскими оккупантами. Особенно напряженными на "Махновской дуге" оказались выходные.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный канал Запорожской ОВА в Telegram.

Областное руководство заявило об активных боевых действиях в Гуляйполе. Город ежедневно обстреливают войска РФ.

"При этом обстреливают не только из стрелкового оружия, но и запрещенными фосфорными бомбами. Разрушены жилые дома, объекты социальной сферы", – говорится в сообщении.

В частности, накануне в частный сектор "прилетела" крылатая ракета. В результате удара ранения получил пожилой мужчина, а несколько домов получили значительные разрушения.

Напомним, что Украина призвала РФ открыть гуманитарный коридор из Мариуполя в Бердянск.

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