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Окупанти з "Градів" атакували місто і село в Запорізькій області: поранена дитина

Фото: окупанти з "Градів" атакували місто і село в Запорізькій області (facebook.com)
Автор: Марія Кучерявець

Російські окупанти обстріляли місто Оріхів та село Преображенка в Запорізькій області. Пошкоджена цивільна інфраструктура, будинки, серед поранених 14-рочна дитина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.

"18 квітня військовослужбовці країни-агресора із застосуванням реактивних систем залпового вогню "Град" та артилерійських засобів ураження у черговий раз обстріляли місто Оріхів та село Преображенка Пологівського району", - йдеться в повідомленні.

За даними правоохоронців, ворожою атакою уражено будинки мирного населення та об’єкти цивільної інфраструктури. Серед потерпілих є дитина. Наразі 14-річна дівчинка з тілесними ушкодженнями доправлена до лікарні.

Розпочато кримінальні провадження за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в Гуляйполі окупанти фосфорними бомбами руйнують будинки та інфраструктуру.

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