Оккупанты "Градами" накрыли Красногоровку. Снаряд попал в дом, где была семья с ребенком

Российские оккупанты обстреляли из "Градов" Красногоровку Донецкой области. Один из снарядов попал в жилой дом, где пряталась семья с ребенком.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную полицию Украины.
"Вчера в 15:00 оккупанты накрыли огнем Красногоровку. В одном из домов, куда попал вражеский снаряд, находилась семья с маленькой девочкой. Женщина погибла под завалами", - говорится в сообщении.
Прибыв на место, правоохранители вытащили из дома мужчину и ребенка. Оба получили осколочные ранения. Полицейские оказали первую помощь пострадавшим и доставили в больницу.
Как рассказали полицейские, весь путь офицеры разговаривали с мужчиной и ребенком, чтобы те не потеряли сознание.
"Из-за тяжелого состояния ребенка перевезли в больницу Днепра", - добавили в Нацполиции.
Как сообщили в Офисе генпрокурора, вместе с девочкой и мужчиной из-под завалов достали и проживавшую по соседству женщину.
"Российские вооруженные силы совершили массированный обстрел г. Красногоровки Покровского района по реактивным системам залпового огня "Град", - уточнили в Офисе генпрокурора.
Как сообщалось, ранее россияне обстреляли предприятие "Артемсоль" в Соледаре Бахмутского района Донецкой области.
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