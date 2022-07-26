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Окупанти "Градами" накрили Красногорівку. Снаряд потрапив в дім, де була родина з дитиною

Фото: наслідки обстрілу Красногорівки (facebook com DSNSDon)
Автор: Наталія Гурковська

Російські окупанти обстріляли з "Градів" Красногорівку Донецької області. Один зі снарядів влучив в жилий будинок, де ховалась родина з дитиною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національну поліцію України.

"Вчора о 15:00 окупанти накрили вогнем Красногорівку. В одному з будинків, куди влучив ворожий снаряд, перебувала родина з маленькою дівчинкою. Жінка загинула під завалами", - йдеться в повідомленні.

Прибувши на місце, правоохоронці витягнули з будинку чоловіка та дитину. Обоє отримали осколкові поранення. Поліцейські надали першу допомогу постраждалим та доставили до лікарні.

Як розповіли поліцейські, весь шлях офіцери розмовляли з чоловіком та дитиною, аби вони не втратили свідомість.

"Через важкий стан дитину було перевезено до лікарні Дніпра", - додали в Нацполіції.

Як повідомили в Офісі генпрокурора, разом з дівчинкою та чоловіком з-під завалів дістали і жінку, що мешкала поряд.

"Російські збройні сили здійснили масований обстріл м. Красногорівки Покровського району з реактивних систем залпового вогню "Град", - йдеться в повідомленні Офісу.

Як повідомлялося, раніше росіяни обстріляли підприємство "Артемсіль" у Соледарі Бахмутського району Донецької області.

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Донецька область