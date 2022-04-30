Оккупанты готовятся усилить свои наступательные действия на востоке Украины, - Минобороны

"Основная цель противника пока остается неизменной - это окружения группировки Сил обороны Украины, установление полного контроля над территорией Донецкой, Луганской, а также Херсонской областей, обеспечения устойчивости сухопутного коридора с оккупированной территорией АР Крым", - говорится в сообщении.

Мотузяник сообщил, что российские войска постепенно повышают интенсивность ведения наступления на востоке Украины одновременно на всех направлениях.