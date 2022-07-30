Оккупанты готовятся к "референдумам" на юге и формируют списки избирателей, - ГУР

Оккупанты готовятся к проведению так называемых "референдумов" в Херсонской и Запорожской областях. Для этого они готовят списки избирателей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны.

По данным разведки на временно оккупированных территориях юга начала активно действовать кремлевская политическая партия "Единая Россия". Оккупанты формируют списки избирателей и открыли участки.

"Это комплекс мероприятий, которые сейчас Россия проводит на оккупированных территориях для того, чтобы подготовить и провести референдум", - заявил представитель ГУР Вадим Скибицкий.

По его словам, украинские военные сделают все, чтобы не позволить России закрепиться и создать плацдарм для дальнейших наступательных действий.