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Окупанти готуються до "референдумів" на півдні та формують списків виборців, - ГУР

Фото: окупанти формують списки виборців для "референдумів" на півдні (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Окупанти готуються до проведення так званих "референдумів" у Херсонській та Запорізькій областях. Для цього вони готують списки виборців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони.

За даними розвідки на тимчасово окупованих територіях півдня почала активно діяти кремлівська політична партія "Единая Россия". Окупанти формують списки виборців та відкрили дільниці.

"Це комплекс заходів, які зараз Росія проводить на окупованих територіях для того, щоб підготувати і провести референдум", - заявив представник ГУР Вадим Скібіцький.

За його словами, українські військові зроблять все, аби не дозволити Росії закріпитися і створити плацдарму для подальших наступальних дій.

Нагадаємо, у Мелітополі окупанти викрадають та катують людей, щоб посилити тиск перед "референдумом".

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