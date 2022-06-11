UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Оккупанты готовят "живой щит" из местных в Мариуполе, - горсовет

Фото: оккупанты готовят "живой щит" из местных в Мариуполе (t.me/andriyshTime)
Автор: Сергей Пышкин

Российские оккупанты начали строить "модульные домики для бездомных мариупольцев. Однако, располагают их рядом с линией обороны.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал советника городского головы Мариуполя Петра Андрющенко.

Как отметил Андрющенко, информация о строительстве "модульных домиков" стала известна еще несколько дней назад. Оккупанты начали объявлять осторожные анонсы среди горожан.

"Действительно, оккупационные власти планируют строительство многоквартирных домов по технологии, схожей по строительству торговых центров типа "Метро". Собственно - временная металлическая будка вроде большой бытовки", - пишет Андрющенко.

Однако, как отметил советник мэра, в нескольких сотнях метров от этих "домов" оккупанты располагают линию обороны, в том же числе и тяжелую технику.

"Такое расположение фортификаций делает невозможным нанесение ударов артиллерии по укреплениям оккупантов", - отметил Андрющенко.

Фото: оккупанты готовят "живой щит" из местных в Мариуполе (t.me/andriyshTime)

Напомним, РБК-Украина также писало и о "гуманитарной помощи", которую предоставляют российские оккупанты местным в Мариуполе.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияУкраинаМариуполь