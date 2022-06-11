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Окупанти готують "живий щит" з місцевих у Маріуполі, - міськрада

Фото: окупанти готують "живий щит" з місцевих у Маріуполі (t.me/andriyshTime)
Автор: Сергій Пишкін

Російські окупанти почали будувати "модульні будиночки" для безхатніх маріупольців. Однак, розташовують їх поруч з лінією оборони.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал радника міського голови Маріуполя Петра Андрющенка.

Як відзначив Андрющенко, інформація про будівництво "модульних будиночків" стала відома ще декілька днів тому. Окупанти почали оголошувати обережні анонси серед містян.

"Дійсно, окупаційна влада планує будівництво багатоквартирних будинків за технологією, схожою за будівництвом торговельних центрів типу "Метро". Власне - тимчасова металева будка на кшталт великою битовки", - пише Андрющенко.

Однак, як зауважив радник мера, в декілька сотень метрів від цих "будинків" окупанти розташовують лінію оборони, у тому ж числі й важку техніку.

"Таке розташування фортифікацій унеможливлює нанесення ударів артилерії по укріпленнях окупантів", - зауважив Андрющенко.

Фото: окупанти готують "живий щит" з місцевих у Маріуполі (t.me/andriyshTime)

Нагадаємо, РБК-Україна також писало й про "гуманітарну допомогу", які надають російські окупанти місцевим у Маріуполі.

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