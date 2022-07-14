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Оккупанты готовят "референдум" в Запорожской области: что известно

Фото: Оккупанты готовят референдум в Запорожской области (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Оккупанты планируют провести "референдум" по вхождению Запорожской области в состав России уже осенью, предположительно в первой половине сентября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова члена оккупантской "обладминистрации" Владимира Рогова в комментарии "РИА-Новости".

"Окончательно озвучим, когда будем понимать по уровню нашей готовности и вовлеченности людей", - заявил он.

Напомним, ранее глава украинской разведки Кирилл Буданов в интервью РБК-Украина рассказал, что Оккупанты готовят "референдумы" на оккупированных территориях в Херсонской и Запорожской областях. Планируемая дата - 11 сентября.

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