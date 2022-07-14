Окупанти готують "референдум" у Запорізькій області: що відомо

Окупанти планують провести "референдум" щодо входження Запорізької області до складу Росії вже восени, імовірно в першій половині вересня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова члена окупантської "обладміністрації" Володимира Рогова в коментарі " РИА-Новости ".

"Остаточно озвучимо, коли будемо розуміти за рівнем нашої готовності і залученості людей", - заявив він.

Нагадаємо, раніше глава української розвідки Кирило Буданов в інтерв'ю РБК-Україна розповів, що окупанти готують "референдуми" на окупованих територіях у Херсонській та Запорізькій областях. Запланована дата - 11 вересня.

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