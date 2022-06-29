Оккупанты готовят провокации на Запорожской АЭС - Энергоатом

По данным пресс-службы, для этого задержали нескольких работников и пытками требуют у них признания, точнее - оговора себя, что якобы еще в марте в бетонные чаши охлаждающих бассейнов на ЗАЭС они сбросили какое-то оружие: то ли бомбы, то ли снаряды.

Под этим предлогом оккупанты настаивают на осушке охладительных бассейнов - для проверки его чаш - и остановке насосов, которые подают воду на системы безопасности энергоблоков. "Если это произойдет, то системы безопасности крупнейшей в Европе атомной станции останутся без охлаждения, что уже само по себе является серьезным нарушением и может угрожать ядерной безопасности. К тому же такие работы нецелесообразно проводить в теплое время года из-за риска перегрева и отказа оборудования", - отметили "Энергоатоме".

Но самым главным остается вопрос контроля действий оккупантов, ведь под видом "проведения проверки" они могут накидать в бетонные чаши все что угодно: взрывчатку, неразорванных снарядов, другое оружие. А потом обвинить в этом работников ЗАЭС или ее защитников и сделать это формальным поводом для приглашения на станцию МАГАТЭ и представления этих "фактов", добавили в пресс-службе.

В "Энергоатоме" отмечают: "любое оружие, найденное на территории ЗАЭС, - это оружие оккупантов, которую они используют для совершения ядерного терроризма и угроз всему миру новой страшной катастрофой".