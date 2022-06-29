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Окупанти готують провокацію на Запорізькій АЕС, - Енергоатом

Фото: На Запорізькій АЕС окупанти готують провокацію зі зброєю  (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Російські загарбники, які перебувають на Запорізькій АЕС, готують провокацію. Вони збираються звинуватити українських атомників у зберіганні зброї на території станції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Енергоатому".

За даними прес-служби, задля цього затримали кількох працівників і тортурами вимагають у них зізнання, точніше - оговорення себе, що нібито ще в березні у бетонні чаші охолоджувальних басейнів на ЗАЕС вони скинули якусь зброю: чи то вибухівку, чи то снаряди.

Під цим приводом окупанти наполягають на осушуванні охолоджувальних басейнів - для перевірки його чаш - та зупинці насосів, які подають воду на системи безпеки енергоблоків. "Якщо це станеться, то системи безпеки найбільшої в Європі атомної станції залишаться без охолодження, що вже саме по собі є серйозним порушенням та може загрожувати ядерній безпеці. До того ж такі роботи недоцільно проводити у теплу пору року через ризик перегріву та відмови обладнання", - зазначили "Енергоатомі".

Але найголовнішим залишається питання контролю дій окупантів, адже під виглядом "проведення перевірки" вони можуть накидати у бетонні чаші все що завгодно: вибухівку, нерозірвані снаряди, іншу зброю. А потім звинуватити у цьому працівників ЗАЕС чи її захисників та зробити це формальним приводом для запрошення на станцію МАГАТЕ й представлення цих "фактів", додали в прес-службі.

У "Енергоатомі" наголошують: "будь-яка зброя, знайдена на території ЗАЕС, - це зброя окупантів, яку вони використовують для вчинення ядерного тероризму та погроз усьому світові новою страшною катастрофою".

Нагадаємо, генеральний директор Міжнародного агентства з ядерної енергії МАГАТЕ Рафаель Гроссі намагається потрапити на Запорізьку АЕС. В "Енергоатомі" звинувачують його в спробі легітимізувати захоплення Росією станції.

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Энергоатом