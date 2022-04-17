Оккупанты готовят провокации в Запорожской области: закрашивают на технике символы Z

В районе Васильевки Запорожской области российские оккупанты закрашивают на технике символы Z и устанавливают украинские флаги. В Генштабе Вооруженных сил Украины (ВСУ) считают, что противник готовит провокации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернюю сводку Генштаба ВСУ.
По состоянию на 18:00 17 апреля, на Южнобугском направлении противник продолжал сосредотачивать усилия на удержании занимаемых позиций. При этом возле населенного пункта Васильевка отмечена подготовка оккупантов к совершению провокации.
"(Противник - ред.) зарисовывает буквы Z на технике и устанавливает украинские флаги", - уточнили в Генштабе.
Напомним, двумя днями ранее оккупанты обстреляли Васильевку. В результате удара один человек погиб, еще пять получили ранения.
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