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Окупанти готують провокації в Запорізькій області: зафарбовують на техніці символи Z

Фото: окупанти зафарбовують символи Z на техніці-готують провокації в Запорізькій області (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

У районі Василівки Запорізької області російські окупанти зафарбовують на техніці символи Z і встановлюють українські прапори. У Генштабі Збройних сил України (ЗСУ) вважають, що противник готує провокації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє зведення Генштабу ВСУ.

Станом на 18: 0 17 квітня, на Південнобузькому напрямку противник продовжував зосереджувати зусилля на утриманні займаних позицій. При цьому біля населеного пункту Василівка відзначена підготовка окупантів до вчинення провокації.

"(Противник - ред.) замальовує букви Z на техніці і встановлює українські прапори", - уточнили в Генштабі.

Нагадаємо, двома днями раніше окупанти обстріляли Василівку. В результаті удару одна людина загинула, ще п'ять отримали поранення.

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