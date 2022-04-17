Окупанти готують провокації в Запорізькій області: зафарбовують на техніці символи Z

У районі Василівки Запорізької області російські окупанти зафарбовують на техніці символи Z і встановлюють українські прапори. У Генштабі Збройних сил України (ЗСУ) вважають, що противник готує провокації.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє зведення Генштабу ВСУ.
Станом на 18: 0 17 квітня, на Південнобузькому напрямку противник продовжував зосереджувати зусилля на утриманні займаних позицій. При цьому біля населеного пункту Василівка відзначена підготовка окупантів до вчинення провокації.
"(Противник - ред.) замальовує букви Z на техніці і встановлює українські прапори", - уточнили в Генштабі.
Нагадаємо, двома днями раніше окупанти обстріляли Василівку. В результаті удару одна людина загинула, ще п'ять отримали поранення.
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