UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Оккупанты готовят пропагандистский "пресс-тур" из Ростова в оккупированные города, - ОК "Юг"

Фото: оккупанты готовят пропагандистский "пресс-тур" из Ростова в оккупированные города (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Российские захватчики готовят так называемый "пресс-тур" для российских и иностранных средств массовой информации в украинские временно оккупированные города. Отправлять журналистов планируют из Ростова-на-Дону.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг" в Facebook.

Там отмечают, что оккупанты применяют классические формы гибридной войны.

"Готовится так называемый "пресс-тур" рашистских и иностранных средств массовой информации из Ростова-на-Дону с посещением Херсона, Новой Каховки, Скадовска, Армянска, где запланирована встреча с назначенными оккупационными коллаборантами, а также демонстрация фейковых доказательств, что Вооруженные силы Украины обстреливают мирных жителей", - говорится в сообщении.

ВСУ также отмечают, что "оккупанты продолжают коварную практику фальсификаций, когда оставляют свои позиции в селе, выводят технику в направлении наших позиций и бьют по мирным жителям. А потом, возвращаясь в село, рассказывают, что это свирепствовали ВСУ".

Ранее украинская разведка сообщала, что в уничтоженном Мариуполе оккупанты готовят политическую провокацию с попыткой привлечения некоторых западных журналистов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине