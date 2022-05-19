Окупанти готують пропагандистський "прес-тур" з Ростова в окуповані міста, - ОК "Південь"

Російські загарбники готують так званий "престур" для російських та іноземних засобів масової інформації в українські тимчасово окуповані міста. Відправляти журналістів планують з Ростова-на-Дону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оперативне командування "Південь" в Facebook .

Там відзначають, що окупанти застосовують класичні форми гібридної війни.

"Готується так званий "престур" рашистських та іноземних засобів масової інформації з Ростова-на-Дону з відвідуванням Херсона, Нової Каховки, Скадовська, Армянська, де запланована зустріч з призначеними окупаційними колаборантами, а також демонстрація фейкових доказів, що Збройні сили України обстрілюють мирних жителів", - йдеться в повідомленні.

ЗСУ також зазначають, що "окупанти продовжують підступну практику фальсифікацій, коли залишають свої позиції в селі, виводять техніку в напрямку наших позицій і б'ють по мирних жителях. А потім, повертаючись в село, розповідають, що це лютували ЗСУ".