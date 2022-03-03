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Окупанти готують чергову провокацію. Планують обстріляти територію Росії

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Четвер 03 березня 2022 14:48
Окупанти готують чергову провокацію. Планують обстріляти територію Росії Фото: окупанти готують чергову провокацію (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російські окупанти можуть обстріляти власну територію для провокації. Планують звинуватити у цьому Україну.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт міністра закордонних справ Дмитра Кулеби.

"Тривожні повідомлення: росіяни могли направити реактивні системи залпового вогню біля прикордонного російського селища Попівка на свою територію", - пише Кулеба.

Також міністр зауважив, що окупанти можуть провести операцію під прапором України, аби після цього звинуватити нашу країну.

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