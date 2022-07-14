Оккупанты готовят очередной "живой щит". Мариупольцев предупредили о новой опасности

Мариупольцев, особенно живущих в Приморском районе, просят выбрать более безопасное жилье и не ездить на поезде "Мариуполь-Волноваха".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

Он предупредил жителей Мариуполя, о том, что ввиду дальнобойности украинской артиллерии, в частности систем HIMARS, мариупольцам Приморского района в случае захода танкера в акваторию порта лучше выбрать более безопасное место жительства и максимально воздерживаться от путешествий на поезде.

"С учетом восстановления железной дороги и организации грузового движения за прикрытием пассажирского поезда "Мариуполь-Волноваха" можем окончательно утверждать превращение Мариупольского порта в военно-транспортный хаб", - пишет он.

Как сообщалось, российские оккупанты начали строить "модульные домики" для бездомных мариупольцев. Однако, располагают их рядом с линией обороны.

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