Окупанти готують черговий "живий щит". Маріупольців попередили про нову небезпеку

Маріупольців, особливо тих, що живуть в Приморському районі, просять обрати більш безпечне житло та не їздити потягом "Маріуполь-Волноваха".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

"З урахуванням відновлення залізниці та організації вантажного руху за прикриттям пасажирського потягу "Маріуполь-Волноваха" можемо остаточно стверджувати про перетворення Маріупольського порту у військово-транспортний хаб", - пише він.

Він попередив жителів Маріуполя, про те, що з огляду на дальнобійність української артилерії, зокрема систем HIMARS, маріупольцям Приморського району в разі заходу танкеру в акваторію порту краще обрати більш безпечне місце мешкання та максимально утримуватись від подорожей потягом прикриття.