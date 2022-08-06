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Оккупанты готовят наступление на юге: Арестович спрогнозировал даты

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Суббота 06 августа 2022 02:11
Оккупанты готовят наступление на юге: Арестович спрогнозировал даты Фото: Советник главы ОП Алексей Арестович (president.gov.ua)
Автор: Олег Васкив

Российские оккупанты проводят подготовку к наступлению на юге Украины. Сейчас враг стягивает туда силы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника главы ОП Алексея Арестовича в эфире YouTube-канала "Фейгин Live".

Чиновник отметил, что готовность к наступлению еще не означает его начало и подчеркнул, что это не оперативная информация, а лишь выводы, основанные на темпах подготовки захватчиков.

"Разница между "доложить о готовности" и "наступать" - может составлять и несколько суток. Могут доложить, а командование скажет встать в оборону. Это мои предположения. 6 - 8 (августа - ред.) у них готовность", - сказал Арестович.

Напомним, военный эксперт Олег Жданов рассказал, что оккупанты точно не определились с датой нового наступления на юге Украины, но смогут вести такую операцию от силы неделю.

К слову, ранее Арестович информировал о том, что россияне собрали в Херсонской области около 30 БТГ и планируют наступление на Николаев и Кривой Рог. Однако степень боеготовности этих сил вызывает серьезные сомнения.

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