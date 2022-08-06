Оккупанты готовят наступление на юге: Арестович спрогнозировал даты

Российские оккупанты проводят подготовку к наступлению на юге Украины. Сейчас враг стягивает туда силы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника главы ОП Алексея Арестовича в эфире YouTube-канала "Фейгин Live".

Чиновник отметил, что готовность к наступлению еще не означает его начало и подчеркнул, что это не оперативная информация, а лишь выводы, основанные на темпах подготовки захватчиков.

"Разница между "доложить о готовности" и "наступать" - может составлять и несколько суток. Могут доложить, а командование скажет встать в оборону. Это мои предположения. 6 - 8 (августа - ред.) у них готовность", - сказал Арестович.