Окупанти готують наступ на півдні: Арестович спрогнозував дати

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника глави ОП Олексія Арестовича в ефірі YouTube-каналу "Фейгін Live".

Посадовець зауважив, що готовність до наступу ще не означає його початок і наголосив, що це не оперативна інформація, а лише висновки, які базуються на темпах підготовки загарбників.

"Різниця між "доповісти про готовність" і "наступати" - може становити й кілька діб. Можуть доповісти, а командування скаже стати в оборону. Це мої припущення. 6 - 8 (серпня - ред.) у них готовність", - сказав Арестович.