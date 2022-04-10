Оккупанты готовят наступление на Днепр через Изюм, - аналитики

Оценка была сделана в соответствии со спутниковыми снимками, на которых видны сотни военных машин, движущихся через Большой Бурлук в направлении Изюма.

В то же время бои вокруг Изюма усилились после того, как Россия заявила о намерении сосредоточить боевые действия на востоке, выведя свои войска с севера.

"Мы уже несколько дней говорим о том, что Изюм так важен для них, потому что он находится почти в центре Донбасса, к западу от него", - заявил высокопоставленный представитель Пентагона.

Оккупантам нужен Изюм для удерживания боевых рубежей на западном направлении и чтобы позволить продвинуться к Днепру,а также другим стратегическим городам Донбасса.