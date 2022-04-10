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Оккупанты готовят наступление на Днепр через Изюм, - аналитики

Фото: оккупанты готовят наступление на Днепр из-за изюма (фото facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Сергей Пышкин

Аналитики считают, что Российская Федерация может прибегнуть к нападению на Днепр. Атаку будет проводить через Изюм.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

Оценка была сделана в соответствии со спутниковыми снимками, на которых видны сотни военных машин, движущихся через Большой Бурлук в направлении Изюма.

В то же время бои вокруг Изюма усилились после того, как Россия заявила о намерении сосредоточить боевые действия на востоке, выведя свои войска с севера.

"Мы уже несколько дней говорим о том, что Изюм так важен для них, потому что он находится почти в центре Донбасса, к западу от него", - заявил высокопоставленный представитель Пентагона.

Оккупантам нужен Изюм для удерживания боевых рубежей на западном направлении и чтобы позволить продвинуться к Днепру,а также другим стратегическим городам Донбасса.

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