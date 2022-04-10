Окупанти готують наступ на Дніпро через Ізюм, - аналітики

Оцінка була зроблена згідно з супутниковими знімками, на яких видно сотні військових машин, які рухаються через Великий Бурлук у напрямку Ізюма.

Водночас бої навколо Ізюму посилились після того, як Росія заявила про намір зосередити бойові дії на Сході, вивівши свої війська з півночі.

"Ми вже кілька днів говоримо про те, що Ізюм такий важливий для них, тому що він знаходиться майже в центрі Донбасу, на захід від нього", - заявив високопоставлений представник Пентагону.

Окупантам потрібен Ізюм для утримування бойових рубежів на західному напрямку й щоб дозволити просунутися до Дніпра й інших стратегічних міст Донбасу.