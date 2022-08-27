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Окупанти готові себе калічити, щоб повернутися додому, - перехоплення ГУР

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Київ, Субота 27 серпня 2022 10:03
Окупанти готові себе калічити, щоб повернутися додому, - перехоплення ГУР Фото: окупанти готові себе калічити, щоб повернутися додому (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Російські війська втомилися від війни в Україні і готові себе калічити, щоб повернутися на батьківщину.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони.

У черговій перехопленій розмові окупант розповів своїй дівчині, що вже втомився від війни і хоче повернутися додому. За словами військового РФ, він думає над тим, щоб прострілити собі ногу або зламати руку, щоб виїхати на батьківщину.

"У мене тут часто такі думки виникають. Типу ну, це звичайно маячня, я такого не зроблю, тому що я себе знаю. Але в голову постійно (лізе - ред.) - ногу собі прострілити", - каже військовий.

Також він поскаржився дівчині, що йому "вже все набридло", а він на території України всього лише місяць.

"Я сподіваюся скоро закінчиться. Просто вже набридло, дійсно дах рве. Хочеться додому. Неможливо цю ф*гню терпіти, хоча я тут тільки місяць, а пацани вже по 6 місяців", - зазначив окупант, на що йому дівчина відповіла: "ламайте один одному руки і їдьте додому".

Нагадаємо, раніше ми публікували розмову ворожого солдата, який розповів метрі, що російські війська бояться контрнаступу українських військових. Вони вважають, що ЗСУ з легкістю розіб'ють їхні позиції.

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