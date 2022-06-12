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Оккупанты готовы калечить себя, чтобы убежать с войны "трехсотыми", - ГУР

Фото: оккупанты готовы взрывать гранаты, чтобы получить ранения (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российские оккупанты обсуждают способы, как получить ранение. Они хотят покалечить себя, чтобы сбежать с войны "трехсотыми".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны.

В перехваченном разговоре двое россиян обсуждают, что нужно сделать, чтобы вернуться домой. По их словам, единственный реальный способ - это получить ранение. Однако сейчас госпитали отказываются принимать солдат и выписывать "больничные".

"Я вчера предлагал гранату е... (взорвать). РГД. Чтобы сразу восемь человек "затрехсотились". Плитами обложиться, чтобы конечности торчали. В... (детонировать) ее и все. Всем поехать домой с тремя мультами (тремя миллионами, которые должны выплачиваться за боевое ранение)", - сказал оккупант.

В разговоре российские военные приходят к выводу, что это идеальный план.

Напомним, в очередном перехваченном разговоре российский солдат признался, что не мечтает вернуться домой живым. Он считает, что их "продали" и кинули на смерть.

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