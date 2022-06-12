Окупанти готові калічити себе, щоб втекти з війни "трьохсотими", - ГУР

Російські окупанти обговорюють способи, як отримати поранення. Вони хочуть покалічити себе, щоб втекти з війни "трьохсотими".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони.

У перехопленій розмові двоє росіян обговорюють, що потрібно зробити, аби повернутися додому. За їх словами, єдиний реальний спосіб - це отримати поранення. Проте зараз госпіталі відмовляються приймати солдатів та виписувати "лікарняні".

"Я вчора пропонував гранату йо… (підірвати). РГД. Щоб одразу восьмеро людей "затрьохсотилось". Плитами обкластись, щоб кінцівки стирчали. В… (здетонувати) її і все. Всім поїхати додому з трьома мультами (трьома мільйонами, які мають виплачуватися за бойове поранення)", - сказав окупант.

У розмові російські військові приходять до висновку, що це ідеальний план.